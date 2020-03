Exclusief voor abonnees Nieuwe besmetting in 'coronahotel' op Tenerife 02 maart 2020

In het hotel op het Spaanse eiland Tenerife, dat al onder quarantaine werd geplaatst vanwege vier coronabesmettingen, is een vijfde geval ontdekt. Het gaat net als bij de vier anderen om een Italiaan. In het hotel zitten ook nog steeds een honderdtal Belgen vast.