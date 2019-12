Exclusief voor abonnees Nieuwe beschuldigingen tegen Britse prins andrew 02 december 2019

00u00 0

Prins Andrew ligt opnieuw onder vuur. Hij moet zich al langer verantwoorden voor zijn jarenlange vriendschap met Jeffrey Epstein, maar nu beschuldigt de Britse krant 'Daily Mail' hem ook van belangenvermenging tijdens buitenlandse missies. In 2009 zou de Britse prins bij de opening van een universiteit in Saudi-Arabië succesvol gelobbyd hebben voor de opening van een filiaal van de exclusieve Luxemburgse Banque Havilland in Bahrein - eigendom van de bevriende zakenmagnaat David Rowland. De krant beroept zich op uitgelekte mails. Volgens Buckingham Palace heeft "het werk van de hertog van York in dienst gestaan van Britse belangen overzee en niet van belangen van individuen".

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 03 dagen 18 uren 06 minuten 44 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode