Exclusief voor abonnees Nieuwe beschuldigingen tegen Bo Coolsaet 05 oktober 2019

00u00 0

Er blijven zich vrouwen melden die zeggen dat ze misbruikt zijn door Bo Coolsaet. Dat bericht VTM Nieuws. De 80-jarige uroloog staat in Antwerpen terecht voor de aanranding en verkrachting van een minderjarige patiënte. Nadat dit bekend geraakt was, zijn nog tien andere vrouwen naar voren gekomen. Enkelen dienden ook een klacht in. Sinds de laatste zitting, op 18 september, zouden er nog getuigen bijgekomen zijn. De verdediging van Coolsaet zegt niet op de hoogte te zijn van nieuwe aantijgingen. "Maar we zullen niet aarzelen een klacht in te dienen tegen lasterlijke aangiften die lichtzinnig worden ingediend", zegt advocaat Kris Luyckx. De zaak waarvoor Coolsaet vervolgd wordt, gaat over feiten die dateren uit 2006. Een vrouw die toen 15 jaar was, zegt dat de uroloog haar tijdens een consultatie met een vibrerend apparaat tot een orgasme bracht en haar ook betastte en kuste. Het Openbaar Ministerie vraagt de vrijspraak, omdat er onvoldoende bewijs zou zijn.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis