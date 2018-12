Nieuwe berghut in de Oostkantons 22 december 2018

Zin om tegen een supervoordelige prijs een weekendje naar buiten te trekken? De Vennhütte, een nieuwe hut van de Klim- en Bergsportfederatie in Burg Reuland (Belgische Oostkantons), biedt plaats aan 35 personen en is een ideale uitvalsbasis voor fiets- en wandeltochten in de omgeving. Er zijn kamers van 3, 5 en 8 personen. Daarnaast is er kampeermogelijkheid op de weide. Naast modern sanitair beschik je over een goed uitgeruste keuken om zelf je maaltijden te bereiden en een gezellige bar. Ontbijt en lunchpakketten reserveer je gewoon vooraf. (JL)