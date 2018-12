Nieuwe Belgische appel moet Jonagold doen vergeten 01 december 2018

00u00 0

Op de fruitbeurs Fructura in Hasselt is de nieuwe Belgische appel Morgana voorgesteld. Die moet tegen 2021 in de supermarkt liggen. "De Morgana heeft een felrode, ietwat gelige schil en buitengewoon sappig vruchtvlees", zegt Filip Lowette, algemeen directeur van de Belgische Fruitveiling. "De voornaamste doelgroep zijn consumenten tussen 20 en 50 jaar, die bewust kiezen voor hoogwaardige producten." De appel moet de Jonagold doen vergeten. "De markt van de Jonagold doet het niet goed, daar moeten we eerlijk in zijn. Die appel wordt zowat overal in Europa geteeld, is bijlange niet meer uniform en de prijs ervan is in elkaar gestuikt. De Morgana moet de consument opnieuw verleiden en de teler opnieuw stabiliteit opleveren." (DSS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN