Nieuwe beelden van overleden Ivana Smit 08 februari 2018

00u00 0

In de zaak van het overleden model Ivana Smit (18) zijn gisteren nieuwe camerabeelden opgedoken. Daarop is te zien hoe ze een discotheek wordt buitengedragen door de rijke Amerikaanse zakenman Alexander Johnson, gevolgd door diens echtgenote. De beelden zijn op 7 december om halfzes 's ochtends gemaakt. Het gezelschap is dan op weg naar een flat in Kuala Lumpur. Rond 10 uur werd het lichaam van Ivana Smit gevonden op het balkon van de zesde verdieping, na een val van veertien verdiepingen. De oom van Ivana voelt zich machteloos. "Ik wou dat ik kon zeggen dat het goed gaat of in ieder geval de goede kant opgaat, maar dat is helaas niet zo. Er heerst zoveel onduidelijkheid..." De familie heeft een patholoog en een Britse privédetective ingeschakeld. Mogelijk was het jonge model al overleden voor de zware val. Ze had in elke geval cocaïne en PMMA in haar bloed. Die cocktail kan volgens de patholoog dodelijk zijn, maar verklaart niet hoe ze op het balkon is beland. (KAV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN