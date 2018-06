Nieuwe Bayerncoach looft België: "Mijn geheime favoriet voor WK-titel" 15 juni 2018

Niko Kovac, kersvers trainer van Bayern München, heeft in een gastcolumn voor de Frankfurter Allgemeine Zeitung veel lof voor de Rode Duivels. Hij plaatst België naast Brazilië, Argentinië, Duitsland en Spanje bij de titelfavorieten: "België is mijn geheime favoriet. Daar leveren ze al tien à twaalf jaar erg goed werk. Zoals Duitsland na het mislukte WK in 2004 hebben ze de zwaktes genadeloos geanalyseerd en nieuwe structuren opgezet. Ik noem het kleine België stilaan een voorbeeld. Zij weten welk voetbal ze willen spelen en ontwikkelen daarvoor niet alleen spelers, maar ook de trainers. Ze hebben bijzonder veel goede jeugdtrainers. In de opleiding moeten de besten werken, want daar kan je het meeste juist of fout doen. Wij als toptrainers zijn afhankelijk van wat van beneden komt." (BF)

