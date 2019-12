Exclusief voor abonnees Nieuwe auto's minder klimaatvriendelijk 13 december 2019

De uitstoot van broeikasgassen door nieuwe auto's is voor het tweede opeenvolgende jaar toegenomen. Dat blijkt uit de referentie-uitstootwaarden - de gemiddelde uitstoot van alle nieuw ingeschreven wagens - die in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd. Voor diesels gaat het cijfer van 88 naar 91 gram CO2 per kilometer, voor benzine-auto's van 107 naar 111 gram. Dat is een gevolg van de nieuwe, strenge uitstoottest WLTP, de populariteit van de SUV en de ontdieseling. "Doordat er minder diesels worden verkocht en meer benzinewagens, neemt de gemiddelde uitstoot van nieuw verkochte wagens toe", verklaart Michel Martens, directeur van de studiedienst bij autofederatie Febiac. Voor het klimaat zijn diesels beter dan benzinewagens. Het beleid om diesel te ontmoedigen, heeft dus een negatief effect op het klimaat. Voor de luchtkwaliteit is dat beleid wél gunstig.

