Nieuwe auto's en kleding voor honden-politie 28 maart 2019

De hondenbegeleiders van de federale politie, die dreigden met een staking, krijgen binnenkort 26 nieuwe voertuigen en nieuwe werkkledij. Daarvoor werd na onderhandelingen een versnelde procedure ingevoerd. "Er is 30.000 euro vrijgemaakt om niet op een aanbesteding te moeten wachten", klinkt het bij de vakbonden. "We zaten met 24 defecte auto's, maar die worden vervangen door 26 nieuwe voertuigen. We hopen dat dit niet eenmalig is, want over enkele maanden zijn er nog voertuigen die afgeschreven zullen worden. Door deze eerste tegemoetkomingen zullen we voorlopig alvast niet staken." (KSN)