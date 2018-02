Nieuwe attracties in park Puy du Fou 17 februari 2018

Het Franse themapark Puy du Fou in de Vendée krijgt er dit zomerseizoen twee nieuwe attracties bij. Het spektakel 'Le Mystère de la Pérouse' dompelt bezoekers met 3D-videomapping en spectaculaire visuele effecten 20 minuten onder in de spannende zee-avonturen van de Franse ontdekkingsreiziger Jean-François De la Pérouse, die in 1785 aan een wereldreis begon. Je stapt aan boord van zijn schip dat het ruime sop kiest, en waar je in de vertrekken van de wetenschappers de planten- en dierenwereld van Kaap Hoorn tot Paaseiland kunt ontdekken. Maar dan breekt een storm los, en moet je je een weg banen door de zondvloed. Ook tijdens de lunch in 'Café de la Madelon' kun je genieten van een nieuw interactief cabaretspektakel: een bruidsmaaltijd in feestelijke belle epoquestijl. (JL)

