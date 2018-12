Nieuwe assistent tegen maart 03 december 2018

Hij komt, hij komt. Tegen het begin van de EK-kwalificaties in maart wil Martínez er een nieuwe assistent bij. Sinds het vertrek van Thierry Henry (Monaco) en Graeme Jones (West Brom) is de technische staf uitgedund. "Maar we hebben nog even tijd om een extra kracht te vinden", aldus Martínez. "In maart is de versterking er zeker. De nationaliteit is voor mij trouwens niet doorslaggevend, wel de kwaliteiten van de man in kwestie." (PJC)