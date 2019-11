Exclusief voor abonnees Nieuwe Arco-regeling duikt op 13 november 2019

Er blijkt nog een alternatieve regeling te bestaan om de Arco-coöperanten te vergoeden, zo vernam 'De Tijd'. Coöperanten zouden niet in cash worden uitbetaald, maar in aandelen van NewCo, een nieuwe coöperatieve vennootschap. Die krijgt een pakket Belfius-aandelen van de regering die dividenden zullen opleveren. De coöperanten kunnen dan hun Arco-aandelen inruilen tegen aandelen van NewCo. Ze kunnen kiezen uit drie mogelijkheden: minimaal tien of vijf jaar aan boord blijven of aandelen zonder minimumduur, die meteen kunnen worden omgezet in cash. Hoe langer ze de nieuwe aandelen behouden, hoe meer ze recupereren. Naargelang de categorie, de waarde van hun Arco-aandelen en het feit of ze al dan niet procederen, varieert hun compensatie tussen 24 en 80%. Mogelijk zou er zo toch nog 600 miljoen van de 1,5 miljard euro gerecupereerd kunnen worden. De voorwaarde is wel dat alle partijen dan de strijdbijl begraven.

