Nieuwe app voor sportleraars Vergeet radslag, in de turnles doe je nu de 'gekwetste eend' 05 mei 2018

00u00 0

Een partijtje voetbal, volleybal of vrij spel? Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil meer afwisseling in de lessen lichamelijke opvoeding en lanceert de app 'SAM' of 'Samen Actief met Media'. Het past in haar plan om meer scholieren aan het bewegen te krijgen. De tool voor leraars, met het figuurtje Sam (foto), bevat een arsenaal voorbeeldfilmpjes met oefeningen. Die gaan van klassiekers als 'springen met de knieën hoog' of 'spreidsprong', maar heeft ook originelere dingen zoals de 'gekwetste eend', de 'can can' of de 'cowboy'. Ook wie niet graag sport, kan zo met een minimale inspanning actief worden beziggehouden. De app werd mee ontwikkeld door twee sportleerkrachten. "Onze samenleving evolueert razendsnel. Ook de klas raakt doordrongen van digitale hulpmiddelen. Deze app is er voor elke leerkracht die de lessen wil verrijken en op maat van elke leerling wil werken", aldus Crevits.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN