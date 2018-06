Nieuwe app voor het noorderlicht 09 juni 2018

Voor veel reizigers naar Scandinavië is het zien van het noorderlicht een van de voorwaarden om van een geslaagde reis te kunnen spreken. Maar de 'aurora borealis', ofwel de lichtstrepen en de bewegende lichtgloed veroorzaakt door elektromagnetische deeltjes van de zon die de atmosfeer binnendringen, is niet makkelijk te spotten. Het poollicht neem je het best waar in de wintermaanden vanaf eind september tot eind maart. Het noorden van Noorwegen vormt een geknipte locatie, omdat er zoveel mensen wonen en er veel activiteiten, cruises en hotels zijn waar het noorderlicht spotten tot de attracties behoort. Om die waarnemingen nog makkelijker te maken is er nu een nieuwe app. De NorwayLights app van Innovation Norway voorspelt waar en wanneer je de beste kans maakt om het noorderlicht te zien. De app focust op steden zoals Harstad, Kirkenes, Narvik, de Lofoten en Tromso. Voor elk van hen krijg je info over het volume poollicht-activiteit, de wolkendichtheid en het zicht, en dat per dag en per uur. Met de raadgevingen GO, TRY of WAIT weet je hoe groot de kans is dat je iets krijgt te zien.

