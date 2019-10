Exclusief voor abonnees Nieuwe app laat leraren ideeën uitwisselen 04 oktober 2019

De ontwikkelaars zelf noemen het een mix tussen LinkedIn en Tinder, maar Schoollink heeft niets te maken met amoureus daten. De nieuwe app van Samsung moet voor leerkrachten de drempel verlagen om met innovatieve lesmethodes aan de slag te gaan. "Er is al veel kennis aanwezig in het onderwijs, maar die is vaak versplinterd en blijft tussen de muren van één school", verklaart Aron Wils, hoofd Verantwoord Ondernemen bij Samsung België. "Schoollink biedt hen hier al swipend een oplossing voor."

