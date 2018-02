Nieuwe antibiotica tegen ziekenhuisbacterie zaten gewoon onder de grond Lieve Van Bastelaere

14 februari 2018

00u00 1 De Krant Onderzoekers hebben een nieuwe klasse antibiotica ontdekt die de beruchte ziekenhuisbacterie met gemak kan doden. En dat is heel goed nieuws, want als je in het ziekenhuis wordt opgenomen, is het risico bijna één op duizend om besmet te raken met deze gevaarlijke, multiresistente bacterie.

De manier waarop de Amerikanen erin geslaagd zijn om de nieuwe antibiotica te vinden, is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Tot nu was altijd geprobeerd om nieuwe antibiotica te kweken uit culturen van bacteriën en schimmels in het labo, op basis van labo-omstandigheden die men beheerste. Maar de Amerikaanse onderzoekers gooiden het over een heel andere boeg: ze trokken door de Verenigde Staten en namen her en der grondstalen, ruim 1.000 in totaal.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN