Nieuwe animatiereeks van Simpsons-vader op Netflix 16 februari 2018

00u00 0

Dit jaar is het eindelijk zo ver. Matt Groening, de geestelijke vader van 'The Simpsons', laat zijn nieuwe project 'Disenchantment' op de wereld los. Het is de eerste reeks die Groening maakt in opdracht van Netflix. In 'Disenchantment' - een animatiesitcom voor volwassenen - zien we Bean, een prinses met een alcoholprobleem. We volgen haar in haar middeleeuws koninkrijk Beanlandia en maken kennis met haar gevolg. Wanneer de serie exact gelost wordt, is nog niet bekend. Netflix bestelde alvast twee seizoenen van telkens 10 afleveringen. Het eerste seizoen is zeker nog voor dit jaar, luidt het. (ARo)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN