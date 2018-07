Nieuwe advocaat voor bodybuilder die 4 moorden pleegt 04 juli 2018

De 25-jarige bodybuilder uit Varsenare die vorige zomer zijn ex-liefje, haar grootouders en een fotograaf vermoordde, blijft twee maanden langer in de cel. Voor het eerst trad Johan Platteau op voor de raadkamer als nieuwe advocaat van Alexander Dean. "Het blijft wachten op de resultaten van het bijkomend onderzoek naar de invloed van de anabolen die mijn cliënt mogelijk innam", zegt hij. Dean trok op 25 juli naar het huis van Mailys Descamps in Moere. Beiden hadden meer dan een jaar een relatie, maar Dean kon de breuk niet verwerken. In de woning stak hij zowel Mailys als haar grootouders dood. De ochtend van de moord had Dean in Sint-Amandsberg ook al fotograaf Jeroen Verstraete omgebracht. Die nam verschillende foto's van Mailys, wat haar ex niet kon verkroppen. (SDVO)

