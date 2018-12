Nieuwe actie in Brussel op zaterdag 03 december 2018

00u00 0

De gele hesjes roepen via sociale media op om komende zaterdag opnieuw te manifesteren in Brussel. Afgelopen vrijdag kwam het nog tot confrontaties tussen de politie en zo'n 500 relschoppers die zich tussen de andere betogers gemengd hadden en onder meer twee politiewagens in brand staken. "Tientallen arrestaties werden verricht en uiteindelijk werden vijf personen gerechtelijk aangehouden", aldus het Brusselse parket. "Eén verdachte had scheermesjes als verboden wapen op zak, een tweede had drugs bij en een derde bracht vernielingen aan. Zij werden na verder verhoor vrijgelaten."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN