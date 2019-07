Exclusief voor abonnees Nieuwe 007 is een vrouw 16 juli 2019

Wordt de nieuwe 007 een vrouw? Volgens Britse media zou 'Captain Marvel'-actrice Lashana Lynch (31) gestrikt zijn voor de rol. 's Werelds bekendste spion zegt in de nieuwe film, het voorlopig titelloze 'Bond 25', zijn iconische nummer 007 vaarwel en draagt zijn taken - én zijn 'licence to kill' - over aan een jonge vrouw. Dat schrijft 'The Daily Mail'. De filmopnames vinden momenteel plaats in Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het verhaal begint met een gepensioneerde James Bond - de rol van Daniel Craig - in Jamaica. "Er is een belangrijke scène, helemaal in het begin van de film, waarin M zegt: 'Kom binnen, 007'", aldus een bron. "Daarop stapt Lashana de kamer binnen. Bond is nog altijd Bond, maar hij is als 007 vervangen door deze mooie, jonge, zwarte vrouw." Met het overdragen van zijn codenaam binnen de Britse inlichtingendienst MI6, is nog steeds niet duidelijk hoe James Bond zelf zal voortleven in de filmreeks.

