Exclusief voor abonnees Nieuwbouw of verbouwen? Plannen schooltje Beisloven niet definitief 11 december 2019

Het Zottegemse stadsbestuur weet nog niet hoe het oude en vervallen schooltje in Beisloven kan omgevormd worden tot Natuur- en Milieu-educatief centrum. "Als zou blijken dat een duurzame, ecologische renovatie niet haalbaar is binnen het budget, zullen we onze bouwplannen bijsturen. Een nieuwbouw is dan één van de denkpistes", zegt schepen van Milieu Leen Goossens (CD&V).

