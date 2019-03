Nieuw-Zeeland verbiedt verkoop aanvalsgeweren 22 maart 2019

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft een verbod aangekondigd op aanvalsgeweren en halfautomatische wapens. Zo reageert ze op de terreuraanslag in twee moskeeën, waarbij vorige week 50 doden vielen. De dader had zijn wapenarsenaal op legale wijze vergaard. Om te vermijden dat er een stormloop op zwaar geschut komt, in afwachting van de nieuwe wet, neemt Ardern ook enkele voorlopige maatregelen. Zullen straks eveneens uit den boze zijn: laders met een hoge capaciteit en mechanismen die het mogelijk maken om sneller te vuren. "Kortom, ieder halfautomatisch wapen dat bij de terreuraanslag gebruikt werd, zal in dit land verboden zijn."

