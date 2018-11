Nieuw winstalarm bij Perrigo kost Coucke 52 miljoen 09 november 2018

Het Amerikaanse farmabedrijf Perrigo, dat eigenaar is van Omega Pharma, heeft voor de tweede maal in drie maanden een omzet- en winstalarm de wereld ingestuurd. Op Wall Street werd dat nieuws niet gesmaakt, en kelderde het aandeel 14%. Voor Marc Coucke, die ook al Anderlecht zag verliezen in Istanboel, was dat een serieuze tegenvaller. Want de voorzitter van paars-wit heeft nog 5,4 miljoen aandelen Perrigo , en zag de waarde daarvan op één dag met zowat 60 miljoen dollar (52 miljoen euro) zakken.

