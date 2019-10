Nieuw werk vinden makkelijker dan ooit, en toch veranderen we niet vaker BELG IS ALLESBEHALVE EEN JOBHOPPER Sven Watthy

10 oktober 2019

05u00 0 De Krant Zoekmachines, vacaturesites, sociale media en websites van bedrijven schieten de ene vacature na de andere af. Vroeger moesten we naar een uitzendkantoor, hadden we van horen zeggen dat er ergens een baan vrijkwam of gingen we ons spontaan aanbieden bij een bedrijf. "Toch is de arbeidsmobiliteit in de afgelopen jaren niet gestegen."

Springers zijn we blijkbaar niet in België. Het aandeel van werknemers dat vrijwillig van job verandert is al jaren best stabiel. Dat gaf Jan Denys van de internationale uitzendreus Randstad mee bij de voorstelling van een onderzoek naar hoe mensen op zoek gaan naar een nieuwe baan. "De arbeidsmobiliteit is in de afgelopen jaren niet gestegen."

De jongste jaren zijn er een hoop digitale kanalen bijgekomen die jobzoekers aan een nieuw contract helpen. Ze vinden wel degelijk hun weg naar Google, vacaturesites of de carrièrepagina's van bedrijven zelf. "Maar het is niet disruptief, eerder aanvullend", aldus Denys.

Uit een onderzoek in opdracht van Randstad bij meer dan 40.000 mensen in 32 westerse landen, blijkt dat de Belgen op sommige vlakken buitenbeentjes zijn. Elders staan vacaturesites veel sterker dan hier, zowel voor het zoeken van een job als voor de uiteindelijke handtekening onder een nieuw arbeidscontract.

Google scoort beter

Publieke bemiddelaars zoals VDAB in Vlaanderen, Actiris in Brussel en het Waalse Forem domineerden de Belgische bevraging. Op het internationale toneel staan ze niet eens in de top 5. Vacaturewebsites, menselijke contacten, uitzendbureaus, Google en zelfs het sociale netwerk LinkedIn scoren beter. Dat laatste mikt duidelijk op een hogergeschoold publiek, en is dus voor een hoop werkzoekenden geen heel nuttig kanaal.

Genderverschil

Opnieuw weet Randstad niet heel zeker waaraan dit zou kunnen liggen. "Het is wel zo dat publieke bemiddelaars hier zeer vroeg zijn beginnen te digitaliseren, al bij de opkomst van vacaturewebsites aan het einde van de jaren 90", zegt Jan Denys. "Voordien waren spontane sollicitaties bij een bedrijf een heel belangrijk kanaal om aan werk te geraken. Dat bestaat nu bijna niet meer."

Daarnaast valt nog een verschil op tussen mannen en vrouwen, dat niet alleen in België tevoorschijn kwam. Om echt tot een ondertekend contract te komen hebben mannelijke jobzoekers blijkbaar meer aan Google. Ook via sociale media als LinkedIn, Facebook of Twitter komt minder resultaat voor vrouwen.

"Heel vreemd", noemt Denys het. "Het ligt zeker niet aan het zoekgedrag, maar het zou kunnen dat de zoekertjes op die websites vaker over carrières gaan waar meer mannen in terechtkomen. Er is nog altijd segregatie op de arbeidsmarkt."