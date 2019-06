Exclusief voor abonnees Nieuw wereldrecord hoogspringen in heptatlon 24 juni 2019

Nafi Thiam toonde zaterdag nog eens wat voor een begenadigde atlete ze wel is: in het hoogspringen ging de Naamse over 2m02. Een nieuw wereldrecord, dat overigens al op haar naam stond: vorig jaar in Götzis sprong ze al 2m01. Die prestatie was goed voor een score van 1.264 punten: in de hele geschiedenis van de heptatlon scoorde alleen wereldrecordhoudster Jackie Joyner-Kersee op één enkele proef evenveel punten, in het verspringen op de Spelen van Seoel in 1988 (7m27). Ook straf is dat sinds juli 2015 er van alle specialisten in het hoogspringen welgeteld één atlete hoger sprong dan Thiam: de tweevoudige wereld- en Europees kampioene Maria Lasitskene (2m06). (VH)