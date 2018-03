Nieuw wereldrecord: 1.616 borden afgewassen in 1 uur 31 maart 2018

Thuis halen ze ongetwijfeld hun neus op als hun ouders hen opdragen de afwas te doen. Maar als ze een wereldrecord kunnen verpulveren, nemen de leerlingen van het Heilig-Hart&College uit Halle met plezier een vaatdoek ter hand. Vijftien meisjes en jongens uit de tweede graad slaagden erin om 1.616 borden af te wassen in één uur tijd, een stúk beter dan het vorige record (1.106). De borden werden opgehaald in bedrijfsrestaurants en woon-zorgcentra. Onvermijdelijk sneuvelden heel wat exemplaren en het klaslokaal kreeg een tsunami van zeepsop over zich heen. Maar de gerechtsdeurwaarder keek toe en zag dat het goed was. Het dossier gaat nu naar Guinness World Records, dat hopelijk beslist om het record officieel te erkennen. (BKH)

