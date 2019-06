Exclusief voor abonnees Nieuw wapen tegen malaria: spinnengif 01 juni 2019

00u00 0

Wetenschappers zijn erin geslaagd om met een genetisch gemanipuleerde schimmel malariamuggen te doden. De schimmel werd zo gewijzigd dat hij spinnengif aanmaakt. Voor een proefproject werd een nepdorp gebouwd in Burkina Faso, waar malariamuggen werden losgelaten. De schimmel werd aangebracht op lakens in de valse huizen. In anderhalve maand werd 99% van de muggen gedood. Als de schimmel doorheeft dat hij op een mug zit, dringt hij het insect binnen om het te doden.

