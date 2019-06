Exclusief voor abonnees Nieuw wapen tegen laagvliegers: de verkeersput 06 juni 2019

00u00 0

Krijgen we binnenkort een nieuw type verkeersremmer? In heel wat Europese steden wordt nu de 'verkeersput' getest, een vervanger voor de verkeersdrempel. Het gaat om een stalen plaat die 6 centimeter in de grond zakt van zodra een wagen te hard komt aangereden. De uitvinding komt uit Zweden en deed daar al de gemiddelde snelheid in steden met 5,5 km/u dalen. Toch is de kans klein dat u ze binnenkort in uw straat ziet, denkt VIAS. "Als je 70 per uur mag, rijd je je wagen gewoon kapot in zo'n put. Bovendien doet het bestuurders heel hard schrikken. Is dat dan goed voor de verkeersveiligheid?"

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis