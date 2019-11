Nieuw voorstel stalkingalarm: “Laat daders elektronische armband dragen” Philippe Ghysens

08 november 2019

05u00 1 De Krant Er wordt nu écht werk gemaakt van de strijd tegen partnergeweld. De Kamer wil dringend een wetsvoorstel behandelen dat daders verplicht om een elektronische armband te dragen. Als ze te dicht bij het slachtoffer komen, gaat een alarm af. Minister Muylle moedigt het initiatief aan.

Nadat in enkele dagen tijd twee Belgische vrouwen vermoord werden door hun ex-vriend - vorige vrijdag in het Henegouwse Châtelet, dinsdag in het West-Vlaamse Wevelgem - drongen experts aan op een betere bescherming van slachtoffers van partnergeweld. Die oproep is niet in dovemansoren gevallen. De Kamer heeft gisteren unaniem ingestemd om een wetsvoorstel van cdH over een stalkingalarm hoogdringend te bespreken.

Anders dan bij het proefproject in Gent - waarbij slachtoffers het alarm kunnen doen afgaan met een druk op de knop - is in het nieuwe voorstel sprake van een elektronische armband die gedragen moet worden door de gewelddadige ex-partner. Net als bij een enkelband kan het apparaatje niet door de persoon zelf verwijderd worden. Het slachtoffer dient dan weer een 'ontvangstbox' te dragen. Zodra de stalker te dicht in de buurt komt, krijgt die persoon een bericht. En als de dader een 'verboden zone' betreedt, worden de ordediensten automatisch verwittigd. Volgens de indieners van het voorstel heeft het systeem in Spanje alvast geleid tot een forse daling van het aantal gevallen van huiselijk geweld en het aantal moorden op vrouwen.

De Vrouwenraad is voorstander van het alarm en roept minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) op om het wetsvoorstel zo snel mogelijk te bekijken en in de praktijk te brengen. In een reactie zegt Muylle dat ze het initiatief aanmoedigt en zal overleggen met de Vrouwenraad.