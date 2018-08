Nieuw vliegtuig voor gecrashte Flying Doctor, dankzij donaties 17 augustus 2018

De Vlaamse 'Flying Doctor' Anthony Caere (36) krijgt een nieuw vliegtuig. Dankzij crowdfunding haalde de piloot, die in het Virungapark in Congo werkt, 164.000 euro op. Sinds april zat Caere - bekend van de Eén-reeks 'Flying Doctors' - zonder toestel, nadat hij boven het park gecrasht was door een technisch defect. De West-Vlaming startte samen met de eigenaars van het park en productiehuis Geronimo een geldinzameling. "Het is hetzelfde type als zijn vorige toestel, maar met een veel krachtiger motor", zegt mede-initiatiefnemer Manu Vanderjeugd. Het vliegtuig wordt op 2 september voorgesteld in Oostende. Daarna wordt het overgevlogen naar Congo.