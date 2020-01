Exclusief voor abonnees Nieuw verkochte auto's even schadelijk als vijf jaar geleden 08 januari 2020

De CO2-uitstoot van nieuw verkochte auto's is in 2019 voor het tweede jaar op rij fors gestegen. Nieuwe auto's stootten in België gemiddeld 121,2 gram CO2 per kilometer uit. Daarmee vallen de autobouwers terug op het niveau van 2014. Dat komt omdat we de voorbije jaren massaal overgeschakeld zijn van diesel- naar benzinewagens, die minder stikstofoxiden (NOx) maar meer CO2 uitstoten. Een tweede oorzaak is de invoering van de Europese uitstoottest WLTP in 2017. Door die meer realistische testcyclus ligt de CO2-uitstoot van nieuwe auto's volgens Febiac gemiddeld 5 à 10 gram hoger. Milieubewegingen zien in de enorme populariteit van de SUV een derde oorzaak voor de stijgende uitstoot. Door de toenemende CO2-waarden staan autobouwers voor een groot probleem. Vanaf dit jaar mag 95% van de nieuw verkochte auto's gemiddeld maximaal 95 gram per kilometer uitstoten. Fabrikanten die dat doel niet halen, riskeren miljoenenboetes.

