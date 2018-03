Nieuw vakantieconcept Airbnb, maar op wieltjes 23 maart 2018

00u00 0

Reislustigen die nog een originele logeerplek zoeken, kunnen nu ook een mobiel vakantiehuis huren. Camptoo.be omschrijft zichzelf als 'Airbnb op wielen'. Concreet kan je via het deelplatform een caravan of mobilhome huren. Het concept bestaat al enkele jaren in Nederland en Australië en breidt nu wegens succes uit naar België. Wie een camper heeft, gebruikt die hoogstens enkele weken per jaar, verklaren de oprichters hun idee, terwijl het wel een dure investering is om aan te kopen. Camptoo.be brengt huurders en verhuurders van campers en caravans samen, zodat je rechtstreeks van de eigenaar kan huren. Via de website kan je zoeken op reisdata en het aantal personen in je reisgezelschap. In het aanbod vind je zowel simpele tweepersoonscaravans voor 30 euro per nacht als luxueuze campers voor 8 personen voor 200 euro per nacht.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN