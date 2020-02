Exclusief voor abonnees Nieuw teken dat reuzenster mogelijk op ontploffen staat 29 februari 2020

Ontploffen, doet-ie-het-of-doet-ie-het-niet? Dat is de vraag die wetenschappers en andere stervelingen zich de wereld rond stellen over de rode superreus Betelgeuze. Het was al langer duidelijk dat de ster in het sterrenbeeld Orion minder licht geeft dan vroeger. Nu blijkt dat hij ook van vorm is veranderd. Sommigen zien daar een nieuw teken in dat Betelgeuze op het punt staat zichzelf op te blazen. Dat zou een opvallend fel licht aan de hemel geven, wel honderd keer zo helder als Venus en zelfs overdag te zien. Betelgeuze is 680 keer zo groot als onze zon en staat op 700 lichtjaar afstand. Dat betekent dat wat we nu zien, zich ergens ten tijde van de Guldensporenslag heeft afgespeeld.

