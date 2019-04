Exclusief voor abonnees Nieuw stadion Tottenham spectaculairder dan match 04 april 2019

De opening van zijn indrukwekkende arena was spektakelrijker dan zijn eerste match. Na een moeizame eerste helft sleepte Son, de eerste doelpuntenmaker in het Tottenham Stadion in een officiële match, de Spurs voorbij een goed georganiseerd Crystal Palace. Eriksen verdubbelde tien minuten voor tijd de score. Tottenham tuimelt dus toch niet uit de top vier. Toby Alderweireld en Jan Vertonghen speelden achterin in een zetel. Veel tegenstand bood eenzame spits Michy Batshuayi niet - de meest balvaste is hij niet, zeker niet in een ploeg in egelstelling. Benteke kwam Batshuayi in het slot aflossen, maar toen was het kalf al verdronken voor Palace (2-0). (KTH)