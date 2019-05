Exclusief voor abonnees Nieuw slachtoffer legionella woont niet in Evergem 24 mei 2019

Opnieuw is een patiënt opgenomen in het ziekenhuis met een legionellabesmetting, waardoor de teller op 26 besmettingen staat. Drie patiënten, onder wie ook de nieuwste, liggen op de afdeling intensieve zorgen. Bij geen van hen is er momenteel sprake van levensgevaar, maar hun toestand is wel ernstig. De laatste patiënt is geen inwoner van Evergem en heeft niet meteen een duidelijke link met de Gentse kanaalzone.