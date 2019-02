Nieuw seizoen van 'De Mol' begint zónder mol 22 februari 2019

00u00 0

De voorbije dagen dook de slogan 'De Mol weet niks' over heel Vlaanderen op. Een zin die heel wat waarheid bevatte, blijkt nu. Bij afreis naar Vietnam, waar het nieuwe seizoen ingeblikt werd, was immers nog geen mol aangeduid. Een primeur. Wie van de 10 kandidaten uiteindelijk de saboteur zou spelen in de reeks, werd pas vastgelegd na een mentaal en fysiek allesbepalende proef. "We wilden dit jaar verrassend openen met als extraatje dat de kijker bij aanvang voor het eerst meer weet dan de kandidaten", zegt presentator Gilles De Coster. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen is op zondag 10 maart te zien op VIER. (MC)