Exclusief voor abonnees Nieuw: schakelaar om internet te dimmen 14 augustus 2019

00u00 0

Je internet een standje lager zetten, zoals je je thermostaat kunt bijstellen: dat is het doel van Myndr, een 'internetschakelaar' van Nederlandse makelij. Met één draai aan de knop kan je apps, websites en andere internetdiensten tijdelijk blokkeren om je te focussen op een taak. Concreet heeft de knop vijf standen. Stand 1 is de strengste en bant sociale media, games, video- en muziekplatformen, e-maildiensten en porno. Wil je wel een muziekje opzetten via Spotify maar zijn YouTube-filmpjes uit den boze? Dan is stand 2 aangewezen. Gamen zonder gestoord te worden door WhatsApp-notificaties? Stand 3. Voor alles behalve porno en gokwebsites moet je stand 4 hebben. Met stand 5, tot slot, draai je de internetkraan weer helemaal open. Voor de schakelaar en het bijbehorende apparaatje dat je aansluit op je wifirouter betaal je 189 euro.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis