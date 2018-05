Nieuw Romeins museum in de Provence 26 mei 2018

Deze zomer hebben Provence-gangers er een bezienswaardigheid bij. Op 2 juni opent in Nîmes het Musée de la Romanité de deuren. Dit 9.200 m2 grote museum over de Romeinse beschaving zet het historisch erfgoed van de stad op een high-tech manier in de verf, en laat je een unieke tijdreis maken van de 7de eeuw voor Christus tot de middeleeuwen. Het Musée de la Romanité heeft een toplocatie tegenover het Romeins amfitheater, en is met zijn lichte en transparante gevel met glazen vierkanten, verwijzend naar de Romeinse moza-ieken, een van de grootste hedendaagse architectuurprojecten in Frankrijk. Binnen vind je zo'n 5.500 werken uit de antieke oudheid, van marmeren beelden tot keramische kruiken en grafurnes. 3D-beelden en augmented reality zorgen voor een levendige terugblik op dat rijke Romeinse verleden. Vanop het groen dak heb je een adembenemend panorama op de stad. De eerste tijdelijke expo is veelbelovend, want heeft de gladiatoren als onderwerp.

