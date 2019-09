Exclusief voor abonnees Nieuw reglement voor matchfixing 13 september 2019

00u00 0

De Pro League keurde gisteren een paar wijzigingen goed in de procedure rond matchfixing. Er zal binnenkort een verjaringstermijn van acht jaar gelden en clubs die in de toekomst zouden veroordeeld worden, riskeren bovendien 25 procent van hun televisiegelden te verliezen. Het gaat in dat geval om de bedragen die verworven werden in het seizoen waarin de matchfixing effectief plaatsvond. Maar de belangrijkste wijziging is dat de bond niet langer voor het einde van "het betrokken seizoen" actie moet ondernemen. Bij een veroordeling tot matchfixing zal de betrokken club automatisch degraderen "en zullen er grote boetes volgen", dixit Pierre François, CEO van de Pro League. Hij benadrukte bovendien dat "de regels moesten veranderd worden".

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis