Nieuw record op spaarboekjes 07 januari 2020

Alle Belgen samen hadden eind november meer dan 278,8 miljard euro op spaarboekjes staan. Dat is goed voor een nieuw record, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. In die maand stegen de inlagen zelfs nog met bijna een half miljard euro. En dat ondanks de uiterst lage rente. "Sparen zit nu eenmaal in het DNA van de Belg", klinkt het bij bankiers.

