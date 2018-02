Nieuw puntenrecord voor Mazzu 26 februari 2018

Charleroi blijft steken op zes matchen zonder zege, maar de 5 op 18 slaat de Zebra's niet terug in de stand. Het gelijkspel in Mechelen betekent zelfs een nieuw puntenrecord voor Felice Mazzu, die de reguliere competitie in 2015 en 2017 telkens met 49 punten had afgesloten. "We hebben er nu 50 na 28 speeldagen, dat is en blijft een geweldige prestatie", benadrukt de Carolo-coach. "Je kan het glas halfvol of halfleeg zien. Ik bekijk het liever positief. Omdat we vijf van die zes matchen toch ook niet verloren, omdat we al enkele weken zeker zijn van play-off 1 en omdat we nog altijd op die tweede plaats staan. Voorlopig lukt het ons niet meer om veel te scoren. En we geven de gelijkmaker veel te makkelijk weg, twee spelers stonden op die vrijschop verkeerd gepositioneerd. Maar in de gegeven omstandigheden, met de perfecte penaltysave op het einde van Mandanda en gezien de eerdere resultaten van KV Mechelen onder Van Wijk, mogen we niet ontevreden zijn met dit punt." (LUVM)

