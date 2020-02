Exclusief voor abonnees Nieuw proces wenkt voor 'Duivelskoppel' 29 februari 2020

Het 'Duivelskoppel' dat 23 jaar lang uit de greep van het gerecht wist te blijven, tekent verzet aan tegen hun veroordeling. Dat bevestigt Kris Vincke, de advocaat van Hilde Van Acker (56). In december 2011 werd zij samen met Jean-Claude Lacote (53) bij verstek veroordeeld tot een levenslange opsluiting voor de moord op de Britse zakenman Marcus Mitchell in de Haan in 1996. Op het moment van hun veroordeling waren ze voorwaardelijk vrijgelaten en ondergedoken in Ivoorkust, waar ze eind november werden opgepakt. Het verzet van Van Acker en Lacote moet eerst ontvankelijk worden verklaard, waarna er een nieuw proces voor het hof van assisen kan komen.