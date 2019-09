Exclusief voor abonnees Nieuw postgraduaat bindt strijd aan met burn-outepidemie 06 september 2019

Aan de Gentse Arteveldehogeschool start volgende maand de postgraduaatopleiding 'The Human-Centered Organisation' - uniek in Vlaanderen. Daarin worden cursisten drie semesters lang klaargestoomd om zowel op individueel als op bedrijfsniveau een dijk op te werpen tegen de burn-outepidemie. De opleiding komt er na noodkreten van bedrijfsleiders die hun werknemers bij bosjes zien uitvallen. Nu kan je op elke straathoek een opleiding tot burn-outcoach volgen, maar die grenzen vaak aan kwakzalverij. De Arteveldehogeschool doceert wetenschappelijke theorieën, maar focust ook op meditatie en zet een stilteweekend op de agenda. Cursisten analyseren naast zichzelf ook een bedrijf naar keuze: hoe is het gesteld met het stressniveau van de werknemers, welke leiderschapsstijl overheerst in de organisatie? Er zijn al 15 cursisten ingeschreven, voornamelijk medewerkers van HR-afdelingen van bedrijven. De hogeschool mikt op 30 cursisten. (LB)

