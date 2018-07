Nieuw op Pukkelpop: 'afkolfbar' voor mama's 04 juli 2018

00u00 0

Opmerkelijk initiatief op Pukkelpop. Moeders die hun baby de borst willen geven óf die melk willen afkolven, kunnen daarvoor terecht in een zogenaamde Milk 'n Boobs-bar. Op die afgeschermde plek kunnen ze ook melk afkolven, want baby bij of niet, de productie valt niet stil. Alles is voorhanden: elektrische afkolftoestellen, steriele materialen, potjes, een koelkast, diepvriezer... Er zal zelfs een vroedvrouw aanwezig zijn

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN