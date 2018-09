Nieuw: op kot in bejaardentehuis 07 september 2018

Je zou het niet zeggen, maar beide mannen op deze foto zijn rusthuisbewoners. Boris (21), student Fiscaliteit, zit sinds een paar dagen op kot in een woonzorgcentrum, en Jozef (84) is z'n buurman. In Antwerpen stellen in totaal 18 centra telkens enkele plaatsen ter beschikking van studenten van de Karel de Grote Hogeschool. De jongeren betalen amper 300 euro per maand, en da's inclusief water- en energieverbruik, tv-abonnement, wifi én een poetsdienst. In ruil moeten ze vijf uur per week vrijwilligerswerk doen - bijvoorbeeld de senioren assisteren bij het eten. "De jongeren moeten zich natuurlijk ook aan de huisregels houden. Dat betekent dat het na 22 uur stil moet zijn. Al moet één kotfeestje per maand wel kunnen." (ADA)

