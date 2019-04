Exclusief voor abonnees Nieuw op Facebook: 'eerbetoon' voor overleden gebruikers 11 april 2019

00u00 0

Het Facebookprofiel van een overledene instellen als herinneringspagina kon al langer, maar nu pakt het sociale netwerk uit met een speciale functie genaamd 'tributes' of 'eerbetoon'. Nabestaanden kunnen er persoonlijke berichten achterlaten, zonder dat die nog op de tijdlijn van familieleden en vrienden verschijnen. Dat gebeurde tot nu toe wel, wat soms voor pijnlijke situaties kon zorgen. Voortaan kan je zelf kiezen of je de gebundelde boodschappen wil lezen of niet.

