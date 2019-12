Exclusief voor abonnees Nieuw op de feesttafel 28 december 2019

00u00 0

Driesterrenpuree

Ook het komende jaar is Peter Goossens de enige chef in dit land die drie Michelinsterren op zijn koksvest mag spelden. Een van zijn topgerechten kan je op je eigen feesttafel zetten, want op vraag van Delhaize ontwikkelde hij een kant-en-klare truffelpuree. En geloof ons: het is wel degelijk het echte werk en geen chemische namaaktruffel, dankzij de schilfertjes zwarte zomertruffel. Hiermee gaat geen enkele feestganger ontgoocheld van tafel.

Prijs per portie van 400 gram: 4,29 euro bij Delhaize.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis