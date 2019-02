Nieuw op Cyclocross Masters: trial 20 februari 2019

Geen Mathieu van der Poel en Wout van Aert meer vandaag op de 13de editie van de Cyclocross Masters in Waregem. Belgisch kampioen en Wereldbekerwinnaar Toon Aerts topt de affiche, samen met onder meer Vanthourenhout, Sweeck, Van der Haar, Hermans, Van Kessel, Pauwels en Iserbyt. Nieuw op het menu: een heuse 'trial' met naast de obligate balkjes ook zandzakjes, een slalom tussen kegels, een evenwichtbalk, een bandentapijt en een trap. "Wie voet aan de grond moet zetten, krijgt strafpunten. Op het einde wint de renner met het minst aantal strafpunten. Bij ex aequo wordt de tijd doorslaggevend", licht organisator Erwin Vervecken (Golazo) toe. Daarna volgen, traditioneel, nog een hoogspringcompetitie en een veld-rit op een compact parcours van 1,5 kilometert. Aanvang om 17u45. De toegang is gratis. (JDK)

