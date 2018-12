Nieuw onthaalcentrum past perfect in de bossen 03 december 2018

Het provinciebestuur heeft het licht op groen gezet voor de bouw van een nieuw bezoekerscentrum in domein Nieuwenhoven in Sint-Truiden en trekt daar anderhalf miljoen euro voor uit. Het huidige centrum, in een oude boswachterswoning uit 1850, voldoet niet langer aan de noden en eisen van vandaag.

