Exclusief voor abonnees Nieuw onderzoek naar Proximus-CEO? 24 januari 2020

00u00 0

N-VA-kamerlid Michael Freilich dringt aan op een onafhankelijk onderzoek naar het cv van Proximus-CEO Guillaume Boutin na nieuwe onthullingen van 'Le Vif'. Eerst werd na onderzoek uitgeklaard dat Boutin niet over een executive MBA beschikte, maar slechts over een 'executive MBA for high potentials from Vivendi'. Nu komt 'Le Vif' met nieuwe informatie die opnieuw vragen doet rijzen over zijn cv. Volgens het blad blijkt deze laatste functie-omschrijving niet volledig te kloppen. Het programma heet eigenlijk 'Vivendi - Insead 'Building the future' Programme'. Het blad wijst erop dat verschillende afgestudeerden deze term ook gebruiken op Linkedln. Er lijkt ook iets mis te zijn met de periode dat hij bij het consultingbedrijf Roland Berger werkte. Boutin schrijft dat hij er 'strategic advisor' was. Nu blijkt dat hij er enkel een stage van drie maanden liep.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis